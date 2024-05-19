В Башкирии дикий зверь загнал россиянку на дерево в лесу

Спасатели Башкирии сняли с дерева женщину, которая испугалась дикого зверя в лесу. Об этом сообщает Госкомитет РБ по ЧС в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел в Бакалинском районе. Спасателям сообщили о женщине, которая ушла в лес из села Новый Тумутук и не смогла найти дорогу домой.

Специалисты помогли россиянке отправить координаты ее местоположения, после чего отыскали ее. Выяснилось, что местная жительница отправилась на пробежку. В какой-то момент услышала звуки животного и забежала в лес, где не смогла сориентироваться, поэтому вызвала спасателей.

«Испугавшись зверя, залезла на дерево и ждала там помощи», – сообщается в публикации.

До этого на Курилах спасли мужчину, который отправился на прогулку и разбил голову о камни. Операция по спасению усложнялась тем, что человек находился в 40 километрах от ближайшего населенного пункта.

В результате спасателям удалось эвакуировать мужчину, после чего его передали медикам. О его состоянии не сообщается.

Ранее в Сербии спасли трех заблудившихся в горах россиян.