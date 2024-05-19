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Звезда «Доярки из Хацапетовки» о разводе с мужем: «Он меня разлюбил»

Актриса Евгения Осипова заявила, что муж ушел из семьи во время болезни сына

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Евгения Осипова, известная зрителям по сериалам «Доярка из Хацапетовки» и «Закрытая школа», рассказала о предательстве мужа в программе «Секрет на миллион».

«У нас уже были разногласия, но они были не такими глобальными… Я думала, что болезнь сына объединит нас, но он стал другим, стал поздно приходить домой», — призналась артистка.

Она пояснила, что супруг ушел из семьи в тот период, когда женщина поправилась на 30 кг, а у сына диагностировали сахарный диабет. Осипова уверена, что у мужа закончилась любовь, поэтому она попросила мужчину съехать из их общей квартиры и снять жилье неподалеку.

«И мы ходили в какой-то момент к психологу: то есть история, когда он меня разлюбил, уже наступила давно, то есть моя забота воспринималась им как навязчивость», — поделилась актриса.

В январе 2023 года стало известно, что Осипова начала встречаться с молодым бойфрендом. Отмечалось, что новым избранником звезды стал 18-летний журналист и TikTok-блогер Андрей Карпов, известный в сети под ником Гликоген ТВ.

Осипова была 11 лет в браке с оператором Анатолием Симченко. У экс-избранников родилось двое детей — сын Максим и дочь София.

Ранее Калашникова призвала Прохора Шаляпина написать завещание на ее сына.

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