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Фото

Покушение на Фицо, руины дома в Белгороде, Путин в Китае: главные фото недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие кадры прошедшей недели

Обрушение десятиэтажного дома после обстрела в Белгороде, визит президента Владимира Путина в Китай, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 77-й Каннский кинофестиваль во Франции и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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