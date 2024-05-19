Покушение на Фицо, руины дома в Белгороде, Путин в Китае: главные фото недели
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Поврежденный, после удара ВСУ, жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода, где обрушился подъезд, 13 мая 2024 года
Первые минуты после покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 15 мая 2024 года
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время неформальной встречи в Пекине, Китай, 16 мая 2024 года
Армия США направленным взрывом сносит часть моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, разрушенного при столкновении с контейнеровозом, 14 мая 2024 года
Моряки авианосца ВМС США USS Ronald Reagan (CVN-76) перед отбытием корабля из Йокосуки в Соединенные Штаты, 16 мая 2024 года
Израильский солдат недалеко от границы Израиля и сектора Газа, 16 мая 2024 года
Участница акции протеста против закона об иностранных агентах в Грузии, Тбилиси, 14 мая 2024 года
Актриса Мерил Стрип и ее «Золотая пальмовая ветвь» за выдающиеся заслуги в кинематографе, 14 мая 2024 года
Дети играют на улицах Порт-о-Пренсе, Гаити, 15 мая 2024 года
Папа Римский Франциск благословляет беременную женщину во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане, 15 мая 2024 года
Участники весеннего велофестиваля на Садовом кольце, 18 мая 2024 года
Морская пена появляется на поверхности океана у берегов Кейптауна, Южная Африка, 17 мая 2024 года
Пес Месси, сыгравший в картине «Анатомия падения», на красной дорожке церемонии открытия 77-го Каннского кинофестиваля, 14 мая 2024 года
Обрушение десятиэтажного дома после обстрела в Белгороде, визит президента Владимира Путина в Китай, покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, 77-й Каннский кинофестиваль во Франции и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.