В Севастополе рассказали о последствиях ночной атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки украинских войск на город никто из местных жителей не пострадал. О ситуации в населенном пункте он написал в личном Telegram-канале.

По словам представителя властей, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе были повреждены несколько жилых домов. В настоящее время здания осматривают члены муниципальных комиссий.

«Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет», — уточнил Развожаев.

Глава населенного пункта добавил, что к текущему моменту сотрудники коммунальных и экстренных служб убрали почти все упавшие в Севастополе осколки снарядов и суббоеприпасы. При этом он призвал граждан, нашедших суббоеприпасы, сразу звонить по номеру 112 и ни в коем случае не подходить к опасным предметам.

В ночь на 19 мая в Республике Крым сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Как рассказал губернатор Севастополя, город подвергся ракетной атаке со стороны украинских войск.

Уже утром министерство обороны РФ заявило, что в регионе был сбит один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) и уничтожены девять ракет. Речь идет об американских баллистических ракетах ATACMS.

Ранее российский флот отразил атаку морских и воздушных беспилотников ВСУ в Севастополе.