Названа дата начала продаж XCite X-Cross 7 с петербургского завода

Продажи кроссоверов XCite X-Cross 7, сборка которых стартовала на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, начнутся 27 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

По его данным, автомобили уже начали поступать к дилерам. На 27 мая намечен официальный старт продаж.

Презентация автомобилей состоялась еще 13 марта перед зданием правительства Санкт-Петербурга. По дизайну и техническим характеристикам автомобили XCite X-Cross 7 близки к китайским Chery Tiggo 7 Pro.

До этого стало известно, что на парковке предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» скопились сотни автомобилей, среди которых находятся Chery Tiggo 7 без решеток радиатора и фирменных эмблем.

Ранее стало известно, что электрический пикап Toyota станет серийным.