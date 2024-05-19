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Названа дата начала продаж XCite X-Cross 7 с петербургского завода

«Русский автомобиль»: продажи XCite X-Cross 7 в России начнутся 27 мая

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РИА Новости

Продажи кроссоверов XCite X-Cross 7, сборка которых стартовала на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, начнутся 27 мая. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль».

По его данным, автомобили уже начали поступать к дилерам. На 27 мая намечен официальный старт продаж.

Презентация автомобилей состоялась еще 13 марта перед зданием правительства Санкт-Петербурга. По дизайну и техническим характеристикам автомобили XCite X-Cross 7 близки к китайским Chery Tiggo 7 Pro.

До этого стало известно, что на парковке предприятия «Автозавод Санкт-Петербург» скопились сотни автомобилей, среди которых находятся Chery Tiggo 7 без решеток радиатора и фирменных эмблем.

Ранее стало известно, что электрический пикап Toyota станет серийным.

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