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В Германии озвучили последствия ударов ВСУ по территории РФ западным оружием

Focus: удар ВСУ по России оружием США приведет к непредсказуемым последствиям

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, что приведет к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта.

«Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», — отмечается в материале.

На данный момент Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по территории России. Вашингтон отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом Москвы. Он считает, что Запад боится ситуации, которая сложилась вокруг российско-украинского конфликта.

Тем временем в США отмечают, что позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ. Об этом пишет Foreign Policy.

Ранее в США предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с РФ.

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