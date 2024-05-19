В Германии озвучили последствия ударов ВСУ по территории РФ западным оружием

Удары ВСУ по территории России западным оружием приведут к грандиозному обострению между НАТО и Москвой, что приведет к непредсказуемым последствиям. Об этом пишет немецкое издание Focus со ссылкой на профессора Инсбрукского университета Герхарда Манготта.

«Это значительно увеличит напряженность между НАТО и Россией. Мы окажемся в серой зоне с риском эскалации, которую никто не может предсказать или контролировать», — отмечается в материале.

На данный момент Украина просит США снять запрет на использование американского оружия для атак по территории России. Вашингтон отказывается и заявляет, что оружие предназначается только для обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский называет этот запрет самым большим преимуществом Москвы. Он считает, что Запад боится ситуации, которая сложилась вокруг российско-украинского конфликта.

Тем временем в США отмечают, что позиция Украины в конфликте с Россией становится все более шаткой и может потребовать ударов по объектам на территории РФ. Об этом пишет Foreign Policy.

Ранее в США предложили Украине принять нейтралитет перед переговорами с РФ.