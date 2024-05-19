В поселке Александровка ДНР после удара ВСУ пострадал человек

Украинские войска обстреляли поселок городского типа Александровка в Донецкой народной республике (ДНР) в результате чего женщина была ранена. Об этом заявил глава городского округа Донецк Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, во время утреннего обстрела поселка городского типа Александровка по ул. Ленина ранена женщина 1954 года рождения», — сказал он.

Взрыв произошел в логистическом центре для приема грузовых автомобилей «Евротерминал», расположенном в Одессе. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В марте в Зеленограде москвичка заметила на одном из деревьев неизвестный предмет, похожий на гранату. Женщина попыталась убрать потенциально опасную вещь, но предмет взорвался прямо у нее в руках. Прибывшие на место медики диагностировали у нее рваную рану пальца и ушиб кисти.

Ранее жительница Челябинска нашла гранату в квартире, которая досталась ей в наследство.