Служба доставки потребовала от Гусейна Гасанова 645 тыс. руб.

Компания, развозившая японскую еду от блогера Гусейна Гасанова, подала в суд на организацию, в которой у него была доля. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, у Гасанова была своя доставка еды, но спустя несколько месяцев она закрылась. После этого он не выплатил деньги компании ООО «Доставка 24» за оказанные услуги, связанные с доставкой блюд. Организация требует у компании ООО «Банда фудс» 645 тысяч рублей.

«Но взять с блогерского бизнеса особо нечего. Счета компании заблокированы из-за долгов. Приставы пытаются взыскать с фирмы около 50 тысяч рублей», – сообщается в публикации.

До этого сообщалось о долгах Гасанова перед налоговой службой. Блогер должен выплатить 153 миллиона рублей. Счета ООО «Банда фудс» заблокировали на следующий день после того, как в ФНС сообщили о своих требованиях.

Помимо доставки еды, Гасанов запускал продажи курса «Мышление миллионера», который должен был обучить желающих навыкам ведения бизнеса. Вскоре блогера обвинили в «инфоциганстве» из-за информации, которая содержится в уроках.

Ранее муж блогера Елены Блиновской лишился компании по добыче руды из-за налоговой.