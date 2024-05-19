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Оскорбивший дагестанцев блогер извинился

Блогер из Татарстана извинился за оскорбление дагестанцев в соцсетях

Блогер из Татарстана публично извинился перед дагестанцами, которых оскорбил до этого в своих социальных сетях. Запись опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана».

На кадрах мужчина сказал, что с ним связались «братья из Дагестана» и указали на ошибки, которые он полностью признал. «Я не по праву оскорбил мужчин Дагестана, в чем я раскаиваюсь, извиняюсь. И также нелицеприятно отозвался о ваших женщинах, поэтому прошу ради Аллаха прощения», — отметил он.

14 мая российский видеоблогер Илья Давыдов, известный в сети под псевдонимом Илья Мэддисон, поделился размышлениями о культурных изменениях в Европе и причинах, по которым он предпочитает оставаться в России.

12 мая в Краснодаре сняли на видео блогершу, которая требовала от мужчин купить ей еду и оскорбляла их в случае отказа. Параллельно девушка транслировала свои перформансы на YouTube.

До этого сотрудники правоохранительных органов Армении задержали пророссийского блогера Мику Бадаляна в столице республики.

Ранее 17-летняя школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании..

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