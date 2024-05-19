Волочкова рассказала, куда пропала со сцены

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что занимается благотворительными спектаклями, поэтому редко афиширует свое появление на сцене. Слова танцовщицы передает «Пятый канал».

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», — пояснила бывшая солистка Большого театра.

Волочкова добавила, что выступает на сцене каждые две недели, а в свободное время ходит в домашнюю баню.

Недавно Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым, а артистов сравнила с «клубком целующихся змей».

По мнению Волочковой, ее хотели лишить права выхода на сцену из-за ее профессионализма, и сейчас она отстаивает свое право присутствовать на сцене.

«Ребята, не дождетесь, буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью», — уверила танцовщица.

17 мая Волочкова заявила, что дочь стесняется своей фамилии, поэтому девочка отказалась под ней строить фамилию. Знаменитость подчеркнула, что наследница написала уже более двухсот стихотворений, и она восхищена ее талантом.

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