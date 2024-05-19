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Волочкова рассказала, куда пропала со сцены

Балерина Волочкова уверила, что проводит благотворительные спектакли без огласки

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что занимается благотворительными спектаклями, поэтому редко афиширует свое появление на сцене. Слова танцовщицы передает «Пятый канал».

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», — пояснила бывшая солистка Большого театра.

Волочкова добавила, что выступает на сцене каждые две недели, а в свободное время ходит в домашнюю баню.

Недавно Волочкова раскритиковала балетное общество и Большой театр, где раньше работала. Она назвала балет недобропорядочным и несправедливым, а артистов сравнила с «клубком целующихся змей».

По мнению Волочковой, ее хотели лишить права выхода на сцену из-за ее профессионализма, и сейчас она отстаивает свое право присутствовать на сцене.

«Ребята, не дождетесь, буду танцевать долго, много, красиво и буду жить счастливой жизнью», — уверила танцовщица.

17 мая Волочкова заявила, что дочь стесняется своей фамилии, поэтому девочка отказалась под ней строить фамилию. Знаменитость подчеркнула, что наследница написала уже более двухсот стихотворений, и она восхищена ее талантом.

Ранее сообщалось, что Муцениеце расскажет о романе с Чуйковым на светской премии.

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