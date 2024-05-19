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Стало известно, когда главы МИД ШОС рассмотрят кандидатуры нового генсека

Главы МИД ШОС рассмотрят кандидатуры нового генсека на встрече в Казахстане

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Министры иностранных дел стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в ходе предстоящей встречи рассмотрят кандидатуры на пост генерального секретаря организации. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Упомянутое заседание пройдет в столице Казахстана. Мероприятие запланировано на 20–21 мая.

«Министры рассмотрят кандидатуры нового генерального секретаря ШОС и директора исполкома РАТС (Региональной антитеррористической структуры — «Газета.Ru») ШОС», — говорится в заявлении.

15 мая китайское информационное агентство «Синьхуа» опубликовало эксклюзивное интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которого глава государства оценил значимость ШОС и БРИКС. По его словам, в настоящее время эти две организации являются ключевыми опорами формирующейся многополярной системы международных отношений. В то же время российский лидер обратил внимание на динамичное развитие данных структур, назвав их убедительными примерами взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в министерстве обороны РФ анонсировали скорое вступление Белоруссии в ШОС.

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