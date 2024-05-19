На водной границе Польши с Белоруссией появится электронный барьер

Польские власти инициировали создание электронного барьера на водных участках границы с Белоруссией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ.

»Польша начала возведение электронного барьера на реках Свислочь и Источанка на границе с Беларусью», — передают журналисты.

Утверждается, что длина заграждения составит 47 км, и оно будет оснащено датчиками движения, а также камерами, которые будут круглосуточно наблюдать за местностью.

На сухопутном участке границы уже есть электронный барьер, строительство которого завершили летом 2023 года. Он состоит из 11 контейнеров — в них интегрированы тепловизорные камеры, кабели обнаружения и камеры ночного видения.

21 марта заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек заявил, что Польша начинает модернизацию забора на границе с Белоруссией. Он отметил, что власти планируют устранить недостатки как физических, так и электронных компонентов ограждения.

Ранее стало известно, что Польша возведет 70-метровые башни на границе с Белоруссией.