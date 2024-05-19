Российский боксер поздравил Усика с победой над Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поздравил в соцсетях украинца Александра Усика с победой раздельным решением судей над британцем Тайсоном Фьюри.

«Поздравляю чемпион. Александр Могучий», — написал Ковалев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Усик ответил на предложение Фьюри провести реванш.