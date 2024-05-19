Макгрегор выступил за реванш между Усиком и Фьюри

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор заявил в своих соцсетях, что между боксерами Александром Усиком и Тайсоном Фьюри нужно провести реванш.

«Усик невероятен. У Джошуа было два боя с Усиком, так почему бы не дать еще один шанс Тайсону? Если этого не будет, то есть смысл сделать трилогию между Эй Джеем и Усиком», — написал Макгрегор.

Усик выиграл у Фьюри раздельным решением судей.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этого боя.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее промоутер Усика ответил на вопрос о переломе челюсти украинца.