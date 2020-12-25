Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержано и отменено 18 рейсов. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.29 мск, в Домодедово отменили три вылета, а также три рейса задержали.

При этом во Внуково отменили пять рейсов, а три — задержали.

Кроме того, в Шереметьево было задержано три вылета, а один рейс был отменен.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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