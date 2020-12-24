«Британский» штамм коронавируса обнаружили в Швейцарии

Первые случаи заражения «британским» штаммом коронавируса выявлены в Швейцарии, положительные пробы сдали двое жителей Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным ведомства, после того, как новый штамм COVID-19 выявили в Великобритании, Швейцария оперативно приняла меры по обнаружению каких-либо мутаций в вирусе.

Различные образцы от людей с положительным результатом на коронавирус в настоящее время секвенируются на предмет возможной мутации, отмечается в сообщении.

Уточняется, что имена инфицированных известны, власти также уведомили соответствующие кантоны о возможной циркуляции там «более заразного» штамма коронавируса.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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