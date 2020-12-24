Аргентина начинает самую массовую вакцинацию в истории страны

Власти Аргентины начинают самую массовую кампанию по вакцинации населения в истории страны. Об этом у себя в Twitter заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.

«Теперь начинается самая масштабная в нашей истории кампания по вакцинации. Особая роль в ходе этой кампании отводится медикам», — написал он.

Президент также выразил благодарность российскому руководству за поставку первой партии вакцины от COVID-19.

Ранее в Аргентину прибыл самолет, на борту которого находится первая партия доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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