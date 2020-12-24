Мошенники заработали за год на доверчивых россиянах около 150 млрд рублей

В текущем году телефонные мошенники украли у своих жертв порядка 66 млрд руб., в общей сложности онлайн-грабители присвоили за год 150 млрд руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты BrandMonitor, основанные на данных Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что наибольшую «выручку» сделали мошенники, представляющиеся медицинскими сотрудниками. У одного человека им удается выманить до 50 тыс. руб. Всего за 2020 год такие преступники присвоили 46,5 млрд руб.

Еще около 18,6 млрд руб. грабители похитили у россиян через фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Мошенники начали активнее действовать в 2020 году. Так, по данным Центрального банка России, в первом полугодии текущего года регулятор заблокировал более 9,7 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода 2019 года. Причины увеличения онлайн-преступлений — это ежегодный значительный рост мошенничества и переход россиян на удаленную работу, в связи с чем роль телефонов и интернета в их жизни резко выросла.

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