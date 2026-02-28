Размер шрифта
Джеффри Эпштейн просил о свидании со звездой «Дьявол носит Prada»

Упоминание актрисы Хэтэуэй нашли в файлах финансиста Эпштейна
20th Century Studios

Финансист Джеффри Эпштейн в переписке с голливудской пиарщицей Пегги Сигал просил о свидании для него и основателя Microsoft Билла Гейтса с актрисой Энн Хэтэуэй. Об этом сообщает РИА Новости.

Эпштейн обращался к Сигал 27 февраля 2013 года.

«Можешь привести Энн Хэтэуэй выпить кофе с Биллом Гейтсом и со мной?» — написал он.

Помимо этого, в январе 2011 года Эпштейн интересовался, будет ли Хэтэуэй в Нью-Йорке 31-го числа. На это Сигал ответила, что актриса собирается вести «Оскар» в Лос-Анджелесе и состоит в отношениях с актером Адамом Шульманом.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

3 февраля стало известно, что в обнародованных документах по делу Эпштейна нашли упоминание о Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса.

