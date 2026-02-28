Военный эксперт заметил странную деталь в операции Израиля против Ирана

Необычно, что совместная операция Израиля и США против Ирана началась в субботу, священный для Израиля день Шаббат, заявил в комментарии «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) использовала аэробаллистические ракеты, который особенно сложно перехватить силами ПВО (противовоздушной обороны). Если первый удар был успешным, система противовоздушной обороны Исламской Республики повреждена или уничтожена.

«В этом случае коалиционные силы перейдут к применению обычных боеприпасов — управляемых авиабомб и ракет с самолетов — для поражения оборонительных объектов в прямой близости», — сказал Корнев.

Он добавил, что США и Израиль стремятся к ликвидации ракетного и ядерного арсенала Ирана. До него дойдет очередь после уничтожения первостепенных военных целей. Эксперт назвал альтернативой такому сценарию переговоры.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее глава МИД Ирана позвонил Лаврову.