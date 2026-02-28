Армия Израиля оповестила о новом ракетном запуске со стороны Ирана

Иран произвел очередной ракетный залп в сторону Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«В сторону Государства Израиль был выпущен дополнительный ракетный залп. Населению рекомендуется продолжать следовать инструкциям Командования тыла и оставаться в защищенных помещениях до официального уведомления», — говорится в публикации.

При этом в ЦАХАЛ призвали не публиковать и не распространять видеозаписи и места попаданий.

Как уточнили в пресс-службе, система противовоздушной обороны в настоящее время выявляет и перехватывает угрозы.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее глава МИД Ирана пообещал преподать США и Израилю «урок, который они заслуживают».