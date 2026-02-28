Джима Керри с трудом узнали: «Странно, смешно и удручающе»

Актера Керри не узнали после редкого появления на публике

Канадско-американского актера Джима Керри с трудом узнали после редкого появления на публике. Об этом пишет Daily Mail.

64-летний Керри появился на 51-й церемонии вручения премии «Сезар», чтобы получить почетную награду в знак признания его многолетнего вклада в киноиндустрию.

После выхода звезды «Маски» на сцену пользователи социальных сетей отметили, что его лицо стало одутловатым. Они предположили, что артист сделал неудачную пластическую операцию.

«Они прислали француского Керри. Это странно, смешно и удручающе одновременно», — пошутил один из фанатов.

До этого почетную премию «Сезар» получали такие звезды, как Джулия Робертс, Кристофер Нолан, Кевин Костнер, Джордж Клуни и Квентин Тарантино.

Накануне в пластике заподозрили Павла Прилучного.

Ранее Джим Керри продал особняк в США почти за полцены.