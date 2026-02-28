Размер шрифта
В Белоруссии произошел взрыв в здании кафе

СК Белоруссии: четыре человека пострадали при взрыве в кафе в Борисове
Следственный комитет Беларуси

Взрыв произошел в строящемся здании кафе в городе Борисов в Белоруссии. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) республики.

Кафе расположено на проспекте Революции. По данным ведомства, взрыв в здании произошел около 13:00 (совпадает с мск).

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Сейчас сотрудники СК совместно с представителями МЧС Белоруссии и Государственного комитета судебных экспертиз осматривают помещения и территорию вокруг поврежденного здания.

«По предварительной информации, в результате взрыва пострадали четыре работника, которые занимались ремонтными работами по утеплению здания», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что следователи рассматривают несколько версий случившегося. Одна из основных заключается в том, что взрыв произошел из-за накопления газовоздушной смеси вследствие утечки использовавшихся при строительстве баллонов.

27 февраля в подмосковном поселке Икша произошел взрыв газа в квартире одного из жилых домов. Два мужчины и 10-летний ребенок получили травмы, их доставили в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее взрыв газа произошел в котельной школы в Бурятии.

 
