В Дубае закрыли все аэропорты из-за воздушной угрозы после ударов по ирану

Dubai Airports: аэропорты Дубая закрыты из-за угрозы безопасности
Аэропорт Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) полностью прекратил обслуживание авиарейсов в связи с воздушной угрозой, возникшей из-за атаки Израиля и США на Иран. Об этом сообщается на сайте Управления аэропортов Дубая.

«Компания Dubai Airports подтверждает, что все полеты в международном аэропорту Дубая (DXB) и международном аэропорту Дубай Уорлд Централ – Аль-Мактум (DWC) приостановлены до дальнейшего уведомления. Пассажирам рекомендуется воздержаться от поездок в аэропорт и связаться напрямую со своими авиакомпаниями для получения актуальной информации о своих рейсах», — говорится в сообщении.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) уже оповещала находящихся в Дубае российских туристов, чтобы они не приезжали в местный аэропорт до официального подтверждения о том, что вылет их рейса состоится.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана. США также принимают участие в операции.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. В столице Эмиратов Абу-Даби произошло несколько взрывов, в том числе близ главного аэропорта города — международного аэропорта имени шейха Зайда. Отдыхающие в городе россияне оказались в эпицентре работы ПВО.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее стало известно, сколько российских туристов находятся в зоне конфликта.

 
