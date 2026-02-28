Самолет Нетаньяху поднялся в воздух после иранских ударов

Самолет премьера Израиля Биньямина Нетаньяху поднялся в воздух после начала ответных ракетных ударов со стороны Ирана. Об этом пишет Telegram-канал «Милитарист» со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

«В воздух поднялся борт Нетаньяху», — говорится в публикации.

При этом, находился ли сам премьер в самолете, пока неизвестно.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

США также принимают участие в операции. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

«Газета.Ru» следит за развитием событий.

Ранее СМИ сообщили, что Нетаньяху проводит совещание в бункере.