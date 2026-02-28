Mehr: более 20 провинций Ирана подверглись атакам США и Израиля

Под удары со стороны Израиля и Соединенных Штатов попали объекты в более чем 20 провинциях Ирана. Об этом сообщил иранский Красный Полумесяц агентству Mehr.

Представители гуманитарной организации охарактеризовали действия израильских и американских сил как «террористические атаки», подчеркнув, что последствия затронули значительную часть регионов исламской республики.

«На данный момент более 20 провинций пострадали от террористических атак США и сионистского режима», — заявили представители организации.

На данный момент информация о пострадавших и разрушениях в пострадавших провинциях продолжает уточняться.

28 февраля США начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп подчеркнул, что цель — защита американского народа от «угрозы» со стороны Тегерана. Также утром в субботу о превентивной атаке на Иран объявил Израиль. В Иране уже пообещали «сокрушительный» ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее УВКПЧ ООН осудило удары Израиля и США по Ирану.