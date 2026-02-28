Человек пострадал из-за взрыва газового баллона на Сахалине

На Сахалине в многоквартирном доме взорвался газовый баллон, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в селе Китовое на острове Итуруп. Емкость для примуса взорвалась в квартире на третьем этаже многоквартирного дома и ударной волной выбило стекла на балконе.

Возгорания удалось избежать, однако один из жильцов в результате случившегося получил серьезные травмы. Медики оказали ему помощь на месте, а затем госпитализировали в больницу. Подробной информации о его состоянии не поступало.

В данный момент специалисты устанавливают детали и обстоятельства произошедшего. Проводится подсчет нанесенного ущерба.

Ранее человек не выжил при взрыве газового баллона в Тюмени.