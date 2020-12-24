Раненная во время стрельбы в Москве девушка скончалась
Анна Светлова
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Жительница Москвы, в которую ранее выстрелил неизвестный на юго-западе столицы, скончалась. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что женщина была экстренно госпитализирована с огнестрельными ранениями лица в одну из городских больниц, где она и скончалась.
Ранее сообщалось, что уголовное дело было возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия после того, как мужчина выстрелил в девушку на Профсоюзной улице в Москве в ночь на четверг, 24 декабря.
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