Уголовное дело возбуждено после стрельбы в Москве

Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина выстрелил в девушку на юго-западе Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного управления Следственного комитета (СК) России Юлию Иванову.

Дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия, рассказала Иванова.

По информации следствия, мужчина выстрелил в пострадавшую не менее двух раз. В настоящее время девушка госпитализирована, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Профсоюзной улице в Москве мужчина выстрелил в девушку из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся.

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