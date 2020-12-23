Ребенок остался жив после падения с восьмого этажа в Великом Новгороде

Восьмилетний мальчик выжил после того, как упал с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Как рассказал собеседник агентства, ребенок получил травмы и был госпитализирован.

СК уже инициировал доследственную проверку по факту инцидента. Причины происшествия выясняются.

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