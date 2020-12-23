Суд арестовал соратника Тесака, обвиняемого в убийствах

Басманный суд Москвы арестовал соратника националиста Максима Марцинкевича (Тесака) — Семена Токмакова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

Токмаков арестован на два месяца (до 21 февраля) по обвинению в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «ж», «л» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой по мотивам национальной ненависти).

Ранее сообщалось о задержании шести человек, включая Токмакова, о которых рассказал Тесак, находясь под стражей.

16 сентября Максим Марцинкевич, более известный под именем Тесак, был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой.

Тесак был участником движения «Реструкт» (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», заявленной целью которого является борьба с педофилами.

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