Сотрудник склада украл волейбольные мячи на свыше 4,5 млн рублей в Красногорске

В подмосковном Красногорске сотрудник склада украл волейбольные мячи на сумму 4,5 млн руб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

«По предварительным данным, злоумышленник, будучи сотрудником складского помещения, в течение двух месяцев похищал волейбольные мячи, принадлежавшие одной из спортивных общественных организаций», — говорится в сообщении.

По ее словам, ночью мужчина выносил мячи и увозил их на арендованных автомобилях.

Сумма ущерба превышает 4,5 млн руб.

Подозреваемый был задержан на рабочем месте, ему 19 лет, он взят под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье о краже (158 УК РФ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Красноярске задержан мужчина, скрывавшийся от следствия 6 лет после похищения человека

— В Москве задержали иранца, подозреваемого в краже $250 млн

— В квартире в Москве нашли трех краснокнижных птиц