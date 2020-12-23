Байден: наиболее сложный этап борьбы с COVID-19 в США еще не прошел

Избранный президент США Джо Байден заявил, что наиболее сложный этап борьбы с пандемией COVID-19 в США еще не прошел. Об этом сообщает ТАСС.

«Правда заключается в том, что наиболее тяжелые дни в нашей борьбе с COVID-19 еще впереди», — сказал Байден.

Также Байден призвал Конгресс и граждан США делать все возможное для борьбы с распространением коронавируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 18,18 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 322 тыс. человек.

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