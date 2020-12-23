Боливия запрещает въезд из Европы после обнаружения нового штамма коронавируса

Боливия с 25 декабря запрещает въезд пассажиров, следующих из стран Европы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на государственное Боливийское информационное агентство.

«Начиная с полуночи 25 декабря ограничивается въезд всех пассажиров из Европы до 8 января, когда будет проведена оценка эпидемиологической ситуации», — говорится в сообщении.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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