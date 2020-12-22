Глава СПЧ оценил возвращение системы вытрезвителей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал возвращение системы вытрезвителей. Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда».

Он отметил, что помещение человека в вытрезвитель не является нарушением его прав человека.

«Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может», — сказал Фадеев.

Ранее Госдума приняла на пленарном заседании закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.

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