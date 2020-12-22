Глава СПЧ оценил возвращение системы вытрезвителей
Ника Пикекатлет
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Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев прокомментировал возвращение системы вытрезвителей. Об этом сообщает радиостанция «Комсомольская правда».
Он отметил, что помещение человека в вытрезвитель не является нарушением его прав человека.
«Что касается пьяного, невменяемого. Конечно, его надо поместить в вытрезвитель. Ну, ладно летом, еще тепло, а зимой человек и замерзнуть может», — сказал Фадеев.
Ранее Госдума приняла на пленарном заседании закон о восстановлении в России системы вытрезвителей.
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