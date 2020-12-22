Проценко оценил вероятность третьей волны коронавируса

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал вероятность третьей волны пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

По его словам, такую оценку стоит давать с опорой на «трезвый исторический анализ». Он отметил, что эпидемии испанки, свиного, птичьего и азиатского гриппов обострялась трижды по сезонам.

Врач не исключил, что и у коронавируса может быть третья вспышка заболеваемости.

Проценко добавил, что на данный момент эпидемиологическая ситуация улучшается, что также влияет на загруженность больниц.

«За прошедшее время мы научились определять, у кого болезнь будет протекать легко и им достаточно помощи на дому, а у кого прогнозируется ее тяжелое течение», — заключил главврач больницы в Коммунарке.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 77,5 млн заболевших, свыше 54,5 млн человек выздоровели, а более 1,5 млн пациентов умерли. В России выявили почти 3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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