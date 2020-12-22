СК назвал предварительную причину смерти ученого-генетика в Петербурге

Следственный комитет назвал версию причины смерти мужчины, тело которого нашли около одного из домов по улице Замшина в Петербурге. Как ранее писали СМИ, речь идет о биологе Александре Каганском.

«В рамках расследования уголовного дела проведено большое количество следственных действий, в частности допрошены знакомые и родственники погибшего, назначены различные экспертизы. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате травм, полученных при падении с большой высоты», — говорится на сайте ГУ СК РФ по Петербургу.

Отмечается, что рассматриваются разные версии, в том числе суицид.

Тело мужчины 1975 года рождения обнаружили 19 декабря. По словам очевидцев, Каганский выпал из окна 14-го этажа. В качестве подозреваемого в убийстве был задержан 45-летний местный житель, однако его причастность к совершению преступления не была установлена.

Александр Каганский учился и работал в США, где создал лабораторию по эпигенетике. В последние годы он возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины в Дальневосточном федеральном университете. Ученый занимался исследованиями рака.

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