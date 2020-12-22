Песков заявил о мании преследования у Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что у Алексея Навального наблюдаются мания преследования и мания величия.

При этом представитель Кремля уточнил, что это его личная точка зрения.

«Я вам что могу сказать, чуть-чуть злоупотреблю, позволю высказать личную точку зрения. Можно сказать, что у больного наблюдается ярко выраженная мания преследования, можно также четко установить манию величия. Говорят, он себя даже сравнивает с Иисусом. В остальном – проявления по Фрейду, зацикленность на гульфиковой зоне собственной. Так и нужно относиться к этому», — сказал Песков.

При этом он уточнил, что в Кремле не смотрели опубликованные Навальным материалы.

«У нас, конечно, нету времени смотреть такие материалы. В целом работы хватает, на отсутствие работы не жалуемся», — ответил Песков.

По его словам, ФСБ прокомментировала это «расследование» исчерпывающе.

В Кремле также считают, что новые утверждения Навального не могут дискредитировать ФСБ.

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