В Госдуме рассказали о возвращении вытрезвителей в России

Председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко оценил принятие закона о восстановлении в России системы вытрезвителей Госдумой на планерном заседании. Об этом сообщает RT.

Он пояснил, что когда в 2010 данные учреждения были устранены, их роль на себя взяли больницы и организации при органах внутренних дел, однако такая система оказалась неудобной.

По словам Диденко, возвращение вытрезвителей позволит попадающим туда людям прийти в себя, восстановить свое состояние и отправиться домой. Это облегчит работу больниц.

Председатель также добавил, что данная практика сохранялась в некоторых субъектах страны после 2010 года. Решение одобрить закон было принято исходя из положительного опыта этих регионов. Теперь использовать его смогут все субъекты страны.

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