Петербург до конца года получит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

До конца года Санкт-Петербург получит 100 тысяч доз вакцины «Спутник V» от коронавируса, заявил губернатор города Александр Беглов. Об этом пишет ТАСС.

«В распоряжение города поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до Нового года планируем получить от Минздрава первую крупную партию 100 тысяч доз», — сказал Беглов.

Он подчеркнул, что у города есть необходимое оборудование для хранения примерно 150 тысяч доз вакцины.

Губернатор добавил, что в городе открылись уже 20 пунктов, где будет проходить массовая вакцинация. В первую очередь препарат получат врачи, учителя и социальные работники.

В Санкт-Петебурге коронавирусом заразились 204 тысячи, выздоровели 119 тысяч, погибли почти 7 тысяч человек.

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