Российский сенатор заявил, что «киевские негодяи» ответят за обстрел Белгорода

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что «киевские негодяи» ответят за атаку на многоквартирный жилой дом в Белгороде. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия», — написал Кастюкевич.

По его словам, уже видна тенденция: чем хуже у врага дела на фронте, тем ожесточеннее они обстреливают гражданские объекты, среди которых больницы, жилые дома, детские сады и площадки.

Подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков приехал на место обрушения. Он отметил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Украины.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде после нового обстрела повредили как минимум один жилой дом.