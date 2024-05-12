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Ученые выяснили, как вирус герпеса проникает в нервную систему

PNAS: для попадания в нервную систему вирус герпеса захватывает транспорт клеток

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Shutterstock

Вирусы герпеса захватывают транспортную систему внутри клеток, чтобы проникнуть в нервную систему. Это показало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3,7 миллиарда человек во всем мире инфицированы вирусом простого герпеса типа 1 (ВПГ-1) — основной причиной орального герпеса («простуды на губах»). Излечить вирус невозможно из-за его проникновения в нервную систему.

В новом исследовании ученые применили сложный метод микроскопии, чтобы увидеть, как вирус ведет себя в нервных клетках. Они обнаружили, что он использует микротрубочки — внутриклеточные «рельсы» для транспорта различных молекул. Это позволяло вирусу добраться до ядра нервной клетки, в котором хранится ее ДНК. Ученые выявили молекулы, которые отвечают за захват микротрубочек. Воздействие на них предотвратило проникновение вируса в нервную систему в лабораторных экспериментах. После дополнительных исследований это открытие может лечь в основу новой терапии против герпеса.

«Мы разрабатываем вакцины против этих вирусов специально для того, чтобы герпес не мог попасть в нервную систему. Мы знали, какие мутации нужно внести в вирус, чтоб он не попал в нервную систему. Но раньше у нас не было полного механистического понимания того, почему эти мутации были настолько эффективны», — отметили ученые.

Ранее ученые нашли новую форму болезни Альцгеймера.

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