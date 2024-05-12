В Совфед поступило представление Путина о назначении главы Счетной палаты РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин инициировал назначить Бориса Ковальчука председателем Счетной палаты РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно информации издания, в Совет Федерации поступило соответствующее представление главы государства.

«Окончательное решение примет Совфед», — отмечается в публикации.

10 мая прошло пленарное заседание, на котором депутаты проголосовали по вопросу об утверждении кандидатуры председателя правительства. Перед этим нынешний премьер Михаил Мишустин выступил с докладом и ответил на вопросы присутствующих. Ранее Владимир Путин внес в Госдуму его кандидатуру на пост главы нового кабмина. В нижней палате парламента за Мишустина проголосовали 375 депутатов Госдумы, 57 из фракции КПРФ воздержались. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, 13 мая депутаты рассмотрят кандидатуры вице-премьеров, а 14 мая — министров.

Ранее комитеты Госдумы поддержали всех кандидатов на посты вице-премьеров и министров.