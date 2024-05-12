Газзаев заявил, что у «Зенита» притупилась мотивация

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев объяснил неудачи «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) тем, что у подопечных Сергея Семака притупилась мотивация, передает «Спорт-Экспресс».

«Игровой кризис — наверное, слишком громкое выражение. Но какой-то системной игры не наблюдается. Когда ты пять лет подряд становишься чемпионом, мотивация в итоге притупляется. Думаешь, что дожмешь соперника», — сказал Газзаев.

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» играл с московским ЦСКА. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол в этом поединке забил нападающий армейского клуба Федор Чалов, который на 58-й минуте реализовал пенальти. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам субботних матчей в РПЛ «Динамо» вышло на первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 53 очка. Московский клуб опередил петербургский «Зенит», в активе которого 51 балл. На третьем месте идет «Краснодар», у которого на балл меньше.

Ранее Андрей Червиченко ответил на вопрос, исчерпал ли себя Семак в «Зените».