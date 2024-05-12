Третьяк оценил вероятность матчей России против США и Канады

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк не исключил того, что сборная России проведет матчи с США и Канадой, передает «Спорт-Экспресс».

«А почему нет? Невозможного нет ничего, но над этим надо работать. В этом году это не получится реализовать. Будем смотреть», — сказал Третьяк.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее «Россия 25» в третий раз подряд обыграла Белоруссию в Большом туре.