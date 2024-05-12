Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом

Baza: в Белгороде после обстрела поврежден как минимум один дом, начался пожар

close
100%
«Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Mash»

В Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Работает ПВО, поврежден как минимум один жилой дом, также после обстрела начался пожар. Спасательные работы на месте обрушения дома на Щорса приостановлены из-за ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash уточняет, что один из украинских снарядов попал в дом на бульваре Юности. У здания посечен фасад, выбиты окна трех нижних этажей.

Также сообщается, что еще один снаряд упал на детскую площадку. Третий, предварительно, попал в ТЭЦ. Район Харгоры остался без света. Количество пострадавших уточняется.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде снова объявлена ракетная опасность.

Все новости на тему:
Обрушение дома в Белгороде
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами