В Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом, начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Работает ПВО, поврежден как минимум один жилой дом, также после обстрела начался пожар. Спасательные работы на месте обрушения дома на Щорса приостановлены из-за ракетной опасности», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash уточняет, что один из украинских снарядов попал в дом на бульваре Юности. У здания посечен фасад, выбиты окна трех нижних этажей.

Также сообщается, что еще один снаряд упал на детскую площадку. Третий, предварительно, попал в ТЭЦ. Район Харгоры остался без света. Количество пострадавших уточняется.

12 мая подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. Уже известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белгороде снова объявлена ракетная опасность.