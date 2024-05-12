У корейских пасюков впервые нашли опасный для печени вирус

Вирус гепатита Е впервые обнаружен у городских серых крыс Rattus norvegicus (пасюков) в Южной Корее. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Medical Virology.

С 2020 года в Корее ежегодно регистрируется около 400 случаев гепатита Е, в среднем три из них заканчиваются летальным исходом. Этот вирус может вызывать такие симптомы, как лихорадка, усталость, потеря аппетита, желтуха и потемнение мочи. Инфекция особенно опасна для беременных из-за повышенного риска печеночной недостаточности.

В новом исследовании ученые выявили вирус гепатита Е у 4,4% из 180 крыс, которых они исследовали в городах Сеуле и Чеджу. Образцы были собраны в период с 2011 по 2021 год. Ученые получили полные геномы вирусов, выделенных из тканей животных.

Обнаруженный в Корее вирус принадлежит к тому же роду, что и зарегистрированные у пациентов из Гонконга, Испании, Франции и Канаде. По данным ВОЗ, в мире ежегодно регистрируют 20 млн случаев заражения вирусом гепатита E.

«Учитывая низкую осведомленность о гепатите Е, отсутствие стандартов диагностики и возможность наличия значительного числа скрытых больных в обществе, существует необходимость принятия превентивных мер против появления новых и вариантов штаммов вируса гепатита Е », — отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, как вирус герпеса проникает в нервную систему.