В США заявили, что Украина проигрывает в конфликте с Россией

Украина сильно и быстро проигрывает в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью YouТube-каналу Dialogue Works выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.

Он прокомментировал раннее заявление президента Франции Эммануэля Макрона послать военных на Украину, а также вызовом британского и французского послов в российский МИД. По его словам, Россия чувствует «растущее отчаяние» со стороны Запада в отношении ситуации на Украине.

«Украинцы терпят поражение, они проигрывают сильно и быстро», — заявил Джонсон.

11 мая в Белом доме США заявили, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта, выделив Харьковское направление.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее эксперт рассказал о «прекрасном обосновании» наступления на Харьков для РФ.