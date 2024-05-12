Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В 9 населенных пунктах Омской области ввели режим ЧС регионального значения

МЧС: в 9 поселениях Омской области из-за паводка введен региональный режим ЧС

Режим ЧС регионального значения введен в 9 населенных пунктах Усть-Ишимского района Омской области из-за паводка. Об этом говорится на сайте Главного управления МЧС России по Омской области.

«В деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, поселке Атеринки, селах Большая Тебендня, Слободчики, Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района с 12 мая 2024 действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения», – следует из сообщения.

По данным ведомства, организован непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, проводятся мероприятия по защите и информированию населения.

12 мая в Омской области с территорий, находящихся в зоне подтопления, начали эвакуировать женщин и детей. Глава региона Виталий Хоценко при этом отметил, что ситуация хоть и сложная, однако контролируемая.

До этого сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту.

Ранее в Омской области чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами