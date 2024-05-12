В 9 населенных пунктах Омской области ввели режим ЧС регионального значения

Режим ЧС регионального значения введен в 9 населенных пунктах Усть-Ишимского района Омской области из-за паводка. Об этом говорится на сайте Главного управления МЧС России по Омской области.

«В деревнях Ашеваны, Колпаково, Малая Игиза, Тюрметяки, Эбаргуль, поселке Атеринки, селах Большая Тебендня, Слободчики, Усть-Ишим Усть-Ишимского муниципального района с 12 мая 2024 действует режим чрезвычайной ситуации регионального значения», – следует из сообщения.

По данным ведомства, организован непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, проводятся мероприятия по защите и информированию населения.

12 мая в Омской области с территорий, находящихся в зоне подтопления, начали эвакуировать женщин и детей. Глава региона Виталий Хоценко при этом отметил, что ситуация хоть и сложная, однако контролируемая.

До этого сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области подмыло построенную для защиты от паводка земляную насыпь длиной 1,5 км и 9,5 м в высоту.

Ранее в Омской области чиновник назвал «клоунами» пострадавших от паводка.