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Стал известен ущерб от сильнейшей за 20 лет магнитной бури

The Associated Press: мощная магнитная буря не нанесла вреда инфраструктуре

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Сильная магнитная буря 11 мая вызвала лишь незначительные сбои в работе электроэнергетической сети, системах связи и спутников. Об этом сообщает The Associated Press.

Утром 11 мая на сайте спутникового интернет-сервиса Starlink компании SpaceX сообщалось, что качество обслуживания ухудшилось. Но в конечном счете буря не принесла значительного ущерба. В США Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA) и Министерство энергетики заявили, что ни один регион страны не сообщил о значительных последствиях магнитной бури.

При этом о ярких фиолетовых, зеленых, желтых и розовых оттенках северного сияния сообщалось по всему миру: их видели в Германии, Швейцарии, Китае, Англии, Испании и других странах.

Самая сильная магнитная буря в истории человечества произошла в 1859 году. Она вызвала полярные сияния в Центральной Америке и, возможно, даже на Гавайях. Подобное событие могло бы навредить высоковольтным линиям электропередач и спутникам, от работы которых зависят навигационные и коммуникационные службы на Земле.

Ранее ученые выяснили, что пыльца растений может менять погоду.

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